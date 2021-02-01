Бизнес предрек рост цен на продукты на 15%
Эксперты НСН рассказали, какими будут цены на продовольствие в России к концу лета.
Некоторые товары, ввозимые в Россию по морю, вырастут в цене из-за повышения стоимости морских перевозок на 5%, передает РБК.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН спрогнозировал рост цен на продовольствие к осени на 15%.
«Цена на товар зависит не только от стоимости перевозки, но с учетом российской экономической политики подорожать может не только электроника, но и продукты питания. Прогнозировать размер роста цен сложно, потому что внутри каждой товарной категории есть огромное число товаров, но в среднем к концу лета можно ожидать рост цен на 15-17%», - сказал он.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в эфире НСН рассказал, что стоимость электроники и бытовой техники зависит от многих факторов и перевозки в ней играют далеко не первую роль.
«Речь идет о больших объемах грузов и если подорожание и будет, то незначительное. Если говорить о бытовой технике, то морским фрахтом доставляется незначительная ее часть, потому что чаще всего она собирается в России. Возятся запчасти для нее. Например, Samsung имеет свои заводы в России, его цены являются на российском рынке эталоном для определения цены другими производителями, которые ввозят технику в Россию. То есть компании имеют маркетинговое и позиционирование и определённые ценовые ниши, они смотрят на цены таких компаний-лидеров и формируют цены, исходя из этого», - отметил эксперт.
Он добавил, что стоимость логистики – далеко не самый главный фактор в ценообразовании на товары как промышленной, так и продовольственной группы.
«Другим немаловажным фактором в ценообразовании на бытовую технику и электронику является ее моральное устаревание, которое не связано с физическим износом. Например, при выходе более новой модели предыдущая может подешеветь на 40-50% в течение года. Так что если рост и будет на какую-то технику, как правило новые модели, то он нивелируется предложением на рынке моделей по значительно более низким ценам. Так что рост стоимости логистики, разумеется, скажется на ценах конечных товаров, но вряд ли он будет значительным. Более заметно это может быть в категории овощей и фруктов, которые доставляются морскими перевозками, но и здесь вы можете заметить, что цена бананов в двух магазинах на одной улице Москвы может колебаться от 60 до 100 рублей, то есть цена больше зависит от маркетингового позиционирования ретейлера, чем от себестоимости самого товара или стоимости его транспортировки», - сказал Карпов.
Ранее Карпов в эфире НСН рассказал, что происходит с поставками продовольствия в российские торговые сети.
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