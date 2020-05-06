В НРК подтвердили возможность переноса учебного года на октябрь-июнь

«Нам следовало ожидать этого переноса и, я боюсь, что если режим самоизоляции будет продлён, то и эти даты окажутся неокончательными. Учебный год, действительно, скорее всего, будет перенесён. И далее нас ждут два варианта: либо учебный год из-за более позднего начала будет продлён за счёт следующего лета, либо его закончат вовремя, но пройдёт он с повышенной нагрузкой. Возможно, какие-то ВУЗы выберут модель ускоренного обучения, но главное, чтобы это было не в ущерб качеству. А уже 2021 учебный год, я думаю, начнётся в сентябре, таким образом, сокращая длительность каникул между его началом и окончанием предыдущего, потому что навсегда сдвигать начало учебного года на октябрь мы не можем, родители не согласны», - сообщила глава Национального родительского комитета.

Она также заявила, что ажиотаж, происходящий сейчас вокруг ЕГЭ, указывает на его несостоятельность и призвала в ближайшее время заменить его на другой вид итоговой школьной аттестации.

«Кроме того, вся истерия, которая сейчас происходит вокруг ЕГЭ, лишний раз указывает на несостоятельность этого экзамена, как на вид итоговой аттестации, потому что он ущербный и необъективный. Любая нормальная аттестация подразумевает, что её можно провести в любой момент времени. Поэтому, конечно же, в самое ближайшее время, необходимо в плановом порядке проводить серьёзную реорганизацию с заменой ЕГЭ на другой адекватный вид аттестации», - добавила Ирина Волынец.

Ранее Министерство просвещения допустило, что в этом учебном году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ученики девятых классов могут быть аттестованы по текущим оценкам, а основной государственный экзамен (ОГЭ) может быть отменен, пишут Известия.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН полностью поддержал инициативу, дополнив, что комитет выступает и за отмену единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников.

«…Я напомню, мы предлагали в этом году не проводить не только ОГЭ, но и ЕГЭ. И если нам пошли навстречу в отношении основного госэкзамена, это шаг навстречу даже не нам, а нашим детям, то, возможно, мы скоро заговорим и об отмене единого госэкзамена», – предполагает эксперт.

