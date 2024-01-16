Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов
16 января 202413:05
Стилист Александр Рогов станет новым ведущим «Модного приговора». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
За его кандидатуру проголосовали почти половина зрителей (45%), второе место досталось Игорю Вернику (18%), третье - стилисту Даниилу Грачеву (16%).
Шоу не выходило в эфир после начала военной операции на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru