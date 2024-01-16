Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов

Стилист Александр Рогов станет новым ведущим «Модного приговора». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

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За его кандидатуру проголосовали почти половина зрителей (45%), второе место досталось Игорю Вернику (18%), третье - стилисту Даниилу Грачеву (16%).

Шоу не выходило в эфир после начала военной операции на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МодаТелевидение

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