Новым гендиректором «Яндекса» назначен Артем Савиновский

Новым гендиректором компании «Яндекс» стал Артем Савиновский, сменивший на этом посту Елену Бунину. Об этом говорится в сообщении IT-компании.

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Отмечается, что решение вступит в силу 15 апреля.

Об уходе с должности Елены Буниной стало известно в апреле. Она занимала пост главы компании с декабря 2017 года.

Ранее компания «Яндекс» из-за отзыва лицензии была вынуждена уволить часть сотрудников в США, которые занимались разработкой и тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков. Об этом написал портал The Verge со ссылкой на представителей компании и местных властей.

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