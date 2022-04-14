Новым гендиректором «Яндекса» назначен Артем Савиновский

Отмечается, что решение вступит в силу 15 апреля.

Об уходе с должности Елены Буниной стало известно в апреле. Она занимала пост главы компании с декабря 2017 года.

Ранее компания «Яндекс» из-за отзыва лицензии была вынуждена уволить часть сотрудников в США, которые занимались разработкой и тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков. Об этом написал портал The Verge со ссылкой на представителей компании и местных властей.