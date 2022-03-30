«Яндекс» уволил часть сотрудников, работавших над беспилотными автомобилями в США

Компания «Яндекс» из-за отзыва лицензии была вынуждена уволить часть сотрудников в США, которые занимались разработкой и тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков. Об этом написал портал The Verge со ссылкой на представителей компании и местных властей.

Еще 5 марта «Яндекс» приостановил уличные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в штате Мичигана. ТАСС со ссылкой на представителя «Яндекс» Юлию Швейко тогда указывал, что причиной для этого стало решение Департамента транспорта штата.

«9 марта Департамент транспорта Мичигана уведомил нас о том, что действие нашей лицензии на проведение тестов, временно приостановлено. Тестирование на дорогах общего пользования без лицензии невозможно, поэтому мы вынуждены были уволить шесть водителей-испытателей в Энн-Арборе», - отметила Швейко.

При этом портал The Verge со ссылкой на секретаря штата Мичиган Трейси Уиммер передает, что власти якобы не приостанавливали действие лицензий. По ее данным, «Яндекс» может по-прежнему проводить проверки под 14 действующими номерными знаками.

