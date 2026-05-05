Папа римский ответил на обвинения Трампа в поддержке ядерной программы Тегерана

Папа римский Лев XIV ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в поддержке ядерной программы Ирана, сообщает Reuters.

Понтифик заявил, что его главная миссия — проповедовать Евангелие, при этом люди свободны критиковать его высказывания.

Глава католической церкви пояснил журналистам, что миссия Церкви заключается в проповеди Евангелия и мира. Он добавил, что готов выслушать критику, если она основана на истине.