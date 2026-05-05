Папа римский ответил на обвинения Трампа в поддержке ядерной программы Тегерана

Папа римский Лев XIV ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в поддержке ядерной программы Ирана, сообщает Reuters.

Понтифик заявил, что его главная миссия — проповедовать Евангелие, при этом люди свободны критиковать его высказывания.

Глава католической церкви пояснил журналистам, что миссия Церкви заключается в проповеди Евангелия и мира. Он добавил, что готов выслушать критику, если она основана на истине.

«Миссия Церкви — проповедовать Евангелие и мир», — сказал папа римский, отметив, что Ватикан годами последовательно выступает против любого ядерного оружия.

Новая порция критики Трампа в адрес понтифика прозвучала накануне визита госсекретаря США Марко Рубио в Италию 7–8 мая. Политик намерен устранить проблемы в отношениях Вашингтона с Римом и Ватиканом, которые серьезно обострились после спора по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

ФОТО: AP/TASS
