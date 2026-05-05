Папа римский ответил на обвинения Трампа в поддержке ядерной программы Тегерана
Папа римский Лев XIV ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в поддержке ядерной программы Ирана, сообщает Reuters.
Понтифик заявил, что его главная миссия — проповедовать Евангелие, при этом люди свободны критиковать его высказывания.
Глава католической церкви пояснил журналистам, что миссия Церкви заключается в проповеди Евангелия и мира. Он добавил, что готов выслушать критику, если она основана на истине.
«Миссия Церкви — проповедовать Евангелие и мир», — сказал папа римский, отметив, что Ватикан годами последовательно выступает против любого ядерного оружия.
Новая порция критики Трампа в адрес понтифика прозвучала накануне визита госсекретаря США Марко Рубио в Италию 7–8 мая. Политик намерен устранить проблемы в отношениях Вашингтона с Римом и Ватиканом, которые серьезно обострились после спора по поводу конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее Трампу пообещали разгром на выборах из-за ссоры с папой римским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Папа римский ответил на обвинения Трампа в поддержке ядерной программы Тегерана
- Госсекретарь США Рубио назвал виновника топливного кризиса на Кубе
- Пропавшая в горах КЧР туристка связалась с матерью по спутниковому телефону
- Рубио объявил о завершении операции США «Эпическая ярость» против Ирана
- Политолог Самонкин сообщил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
- Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за выявления кори у сотрудника МГУ
- Полковник запаса увидел заговор в череде инцидентов со стрельбой рядом с Трампом
- Врач рассказала россиянам о путях заражения и симптомах хантавируса
- Сила стереотипа? Почему автомобили BMW популярны у эвакуаторщиков
- Продюсер Рудченко объяснил рост хейта в адрес Лолиты Милявской