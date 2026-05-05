Госсекретарь США Рубио назвал виновника топливного кризиса на Кубе
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о действующей топливной блокаде Кубы. Об этом заявил глава американского внешнеполитического ведомства, выступая перед журналистами в Белом доме.
Рубио пояснил, что Куба ранее получала значительные объемы бесплатной нефти из Венесуэлы, однако эти поставки не приносили пользы населению, так как власти перепродавали сырье за валюту.
После прекращения венесуэльской помощи ситуация изменилась, но это нельзя называть блокадой.
По словам госсекретаря, кубинская экономика не функционирует должным образом, и исправить положение должен сам народ, но не действующее руководство страны.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с НСН пояснил, почему президенту США Дональду Трампу не светит успех на Кубе
