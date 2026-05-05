Пропавшая в горах КЧР туристка связалась с матерью по спутниковому телефону
Одна из пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок выходила на связь с мамой по спутниковому телефону. Об этом 5 мая РЕН ТВ сообщила родительница девушки.
Татьяна, мать пропавшей туристки, рассказала, что вечером 4 мая Виктория вышла на связь со спутникового телефона. При этом родительница затруднилась объяснить, откуда у девушек оказался аппарат, допустив, что с ними могла находиться еще одна группа.
Она подчеркнула, что дочь имеет опыт горных маршрутов, ранее ходила в походы по Хибинам и Алтаю. Виктория отправилась в путь вместе с 25-летней подругой, с которой они совместно работали и учились.
Группа из двух человек под руководством 24-летней Виктории начала свой маршрут 24 апреля, стартовав из Теберды в Карачаевском районе. Планировалось, что девушки выйдут к поселку Архыз в Зеленчукском районе 3 мая, однако 4 мая после сигнала о помощи связь с ними прервалась.
Поисковые мероприятия в районе предполагаемого маршрута продолжаются, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
