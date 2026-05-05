Пропавшая в горах КЧР туристка связалась с матерью по спутниковому телефону

Одна из пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок выходила на связь с мамой по спутниковому телефону. Об этом 5 мая РЕН ТВ сообщила родительница девушки.

Татьяна, мать пропавшей туристки, рассказала, что вечером 4 мая Виктория вышла на связь со спутникового телефона. При этом родительница затруднилась объяснить, откуда у девушек оказался аппарат, допустив, что с ними могла находиться еще одна группа.