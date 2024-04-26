Новый вид птиц обнаружили в Хабаровском крае

Отмечается, что серый чибис отличается от обычного отсутствием хохолка. У него длинные желтые ноги, клюв с черным концом, более узкая вершина крыла и ограниченный по груди черной полосой серый капюшон на шее.

Ареал обитания вида — рисовые поля северо-восточного Китая и Японии. При этом изредка они появляются на юге Дальнего Востока, а также на юге Сахалина и в Приморье.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что около трех тысяч видов охраняемых животных обитают на охраняемых природных территориях столицы, а 573 из них включены в Красную книгу Москвы.

