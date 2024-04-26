Новый вид птиц обнаружили в Хабаровском крае
Новый вид птиц — серого чибиса — обнаружили российские ученые в Джугджурском заповеднике, сообщило информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Отмечается, что серый чибис отличается от обычного отсутствием хохолка. У него длинные желтые ноги, клюв с черным концом, более узкая вершина крыла и ограниченный по груди черной полосой серый капюшон на шее.
Ареал обитания вида — рисовые поля северо-восточного Китая и Японии. При этом изредка они появляются на юге Дальнего Востока, а также на юге Сахалина и в Приморье.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что около трех тысяч видов охраняемых животных обитают на охраняемых природных территориях столицы, а 573 из них включены в Красную книгу Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский уволил командующего ВСУ Яковца
- СМИ: Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США
- Новый вид птиц обнаружили в Хабаровском крае
- Путин провел встречу с Бегловым в Петербурге
- На ММКФ объявили обладателей приза зрительских симпатий и наград критиков
- Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове
- «Автостат»: Средний возраст автомобиля в России превышает 15 лет
- «Роскосмос»: Орбиту МКС подняли на километр
- Глава РФС: Сборная России проведет один товарищеский матч в июне
- СМИ: В ФРГ обнаружили беспилотники у подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru