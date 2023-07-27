Собянин рассказал о возрождении популяции редких видов животных и птиц в парках Москвы

Около трех тысяч видов охраняемых животных обитают на охраняемых природных территориях столицы, а 573 из них включены в Красную книгу Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.



Он отметил, что в Москве много таких зон, которые приводятся в порядок с целью сохранить комфортную среду обитания для зачастую очень редких животных и птиц.

В этом году в природно-историческом парке «Москворецкий» заметили черного коршуна, зеленого дятла, а также клинтуха. Это птицы с так называемой нулевой категорией редкости в Красной книге, такие виды с большой вероятностью считают исчезнувшими. Увидеть их считается большим успехом.