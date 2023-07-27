Собянин рассказал о возрождении популяции редких видов животных и птиц в парках Москвы
Около трех тысяч видов охраняемых животных обитают на охраняемых природных территориях столицы, а 573 из них включены в Красную книгу Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что в Москве много таких зон, которые приводятся в порядок с целью сохранить комфортную среду обитания для зачастую очень редких животных и птиц.
В этом году в природно-историческом парке «Москворецкий» заметили черного коршуна, зеленого дятла, а также клинтуха. Это птицы с так называемой нулевой категорией редкости в Красной книге, такие виды с большой вероятностью считают исчезнувшими. Увидеть их считается большим успехом.
Ранее мэр также рассказал о новых столичных парках у Москвы-реки. По его словам, отдых у Москвы-реки в Марьино, Капотне, Братеево, Зябликово и Орехово-Борисово стал одним из самых популярных развлечений горожан.
Собянин также рассказал о нижнем течении Москвы-реки. По его словам, сначала нужно было выполнить огромный объем работ по реконструкции очистных сооружений в Курьяново, модернизации НПЗ и ликвидации незаконных свалок. И только потом провести благоустройство береговой полосы.
Теперь среди парков у Москвы-реки появились: парк 850-летия Москвы, «Братеевская пойма», парк «Капотня» и Центр технических видов спорта, передает «Радиоточка НСН». По его словам, работы по созданию нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово будут завершены к сентябрю. Он отметил, что парк будет большой, в нем установят большое количество осветительных приборов, так что в темное время в нем будет безопасно.
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