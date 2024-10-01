Новый Tank 700 будет продаваться по цене от 8,9 млн рублей

Продажи внедорожников китайского производства Tank 700 стартовали в России. Об этом сообщило представительство бренда.

«Продолжат покупать»: В отрасли опровергли страшилки дилеров о крахе авторынка

Комплектация Premium обойдется российским покупателям в 8,9 млн рублей, комплектация Superior будет стоить 9,6 млн рублей, а за комплектацию Edition One с гибридной силовой установкой придется выложить около 12 млн рублей.

Ранее «Автостат» сообщил, что в России продажи премиальных автомобилей растут второй месяц подряд

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO
ТЕГИ:ПродажаЦеныАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры