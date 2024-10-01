Новый Tank 700 будет продаваться по цене от 8,9 млн рублей
1 октября 202416:59
Продажи внедорожников китайского производства Tank 700 стартовали в России. Об этом сообщило представительство бренда.
Комплектация Premium обойдется российским покупателям в 8,9 млн рублей, комплектация Superior будет стоить 9,6 млн рублей, а за комплектацию Edition One с гибридной силовой установкой придется выложить около 12 млн рублей.
Ранее «Автостат» сообщил, что в России продажи премиальных автомобилей растут второй месяц подряд
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦАХАЛ заявил о новом точечном ударе по Бейруту
- Более 120 тыс. пользователей электросамокатов заблокированы в Москве с марта
- «Черный рынок экзотических зверей»: Бурматов о краже кенгурят из зоопарков
- В Италии в подвале нашли подлинную картину Пикассо
- Белоруссия продлила запрет на ввоз товаров через границу с Литвой
- Депутат Пискарев назвал новый план политики США программой по разрушению России
- США ввели санкции против семи граждан и двух компаний из РФ
- Новый Tank 700 будет продаваться по цене от 8,9 млн рублей
- В МИД Украины опровергли обсуждение уступок для разрешения конфликта
- Блинкен: Помощь Украине с начала СВО составила 242 млрд долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru