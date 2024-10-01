Новый Tank 700 будет продаваться по цене от 8,9 млн рублей

Комплектация Premium обойдется российским покупателям в 8,9 млн рублей, комплектация Superior будет стоить 9,6 млн рублей, а за комплектацию Edition One с гибридной силовой установкой придется выложить около 12 млн рублей.

Ранее «Автостат» сообщил, что в России продажи премиальных автомобилей растут второй месяц подряд

