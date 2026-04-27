«Хорошие ливни!»: Каким будет лето 2026 после затяжной зимы

Александр Шувалов раскрыл НСН, что летом россиян ждет и жара, и хорошие ливни.

Лето 2026 года будет очень контрастным, с пиками тепла и провалами в холод. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Лето будет очень контрастным. Я думаю, будут довольно существенные колебания. Будут пиковые периоды с жарой, хорошие провалы в холод, а между этими периодами хорошие ливни», - рассказал он.

Ранее Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что в начале недели температура не будет выше +4 градусов, однако с четверга начнет теплеть.


ФОТО: ТАСС / Олег Елков
