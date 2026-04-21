«Станет комфортнее»: Прогнозы климатолога о летнем снеге в России опровергли
Погодные изменения в мире не приведут к похолоданию в России - скорее, наоборот, заявил НСН Александр Чернокульский.
России не грозят похолодания, так как теплые течения сохранятся, а возможные изменения только сделают погоду в средней полосе страны более комфортной, рассказал климатолог Александр Чернокульский в беседе с НСН.
В будущем в европейской части России снег может перестать таять летом из-за глобального потепления. Это произойдет потому, что атлантические океанические течения, включая Гольфстрим, перестанут передавать потоки тепла в Северную и Восточную Европу и температура понизится на 20 градусов. С таким заявлением выступил климатолог и биофизик Алексей Карнаухов, пишет Life.ru. Чернокульский не согласился с коллегой.
«Вероятность того, что течение остановится, практически нулевая. Но то, что циркуляция замедляется, это факт. Однако этот процесс не приведет к похолоданию. В прошлый раз, когда такое было, наоборот, был мощный скандинавский ледник, который замедлял циркуляцию, и на планете был ниже уровень океана. Никаких изменений не наблюдается: снегопады этого года были на уровне 1970-х, а в мае случаются заморозки, но это не говорит о том, что все будет плохо. Наоборот, сейчас мы идем к тому, что в России станет больше пригодных территорий для жизни. В средней полосе климат даже станет более комфортным. Единственный регион в зоне риска — это Калмыкия, где могут расшириться пустынные районы», — отметил он.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов назвал НСН минусы глобального потепления для России.
