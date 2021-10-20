Новый максимум смертей от коронавируса за сутки зафиксирован в России

В России подтвердили максимальные с начала пандемии 1 028 смертей от коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Роспотребнадзоре назвали рост заболеваемости COVID-19 прогнозируемым

Предыдущий антирекорд по уровню смертности был установлен днем ранее, тогда медики зафиксировали 1 015 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Всего за последние 24 часа выявили 34 073 случая заражения, 25 231 человека выписали после перенесенного COVID-19.

С начала пандемии в России зарегистрировали 8 094 825 случаев COVID-19, 7 065 712 россиян выздоровели, 226 353 человека скончались.

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ФОТО: РИА Новости
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