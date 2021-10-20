Новый максимум смертей от коронавируса за сутки зафиксирован в России
В России подтвердили максимальные с начала пандемии 1 028 смертей от коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Предыдущий антирекорд по уровню смертности был установлен днем ранее, тогда медики зафиксировали 1 015 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.
Всего за последние 24 часа выявили 34 073 случая заражения, 25 231 человека выписали после перенесенного COVID-19.
С начала пандемии в России зарегистрировали 8 094 825 случаев COVID-19, 7 065 712 россиян выздоровели, 226 353 человека скончались.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- Еврокомиссия предупредила о риске закрытия компаний из-за цен на газ
- В МВД объяснили увольнения начальников отделов полиции в Екатеринбурге
- Новый максимум смертей от коронавируса за сутки зафиксирован в России
- Лавров встречается в Москве с делегацией талибов
- СМИ назвали условие России для увеличения поставок газа в Европу
- Москвичи с болезнями сердца смогут получать бесплатные лекарства 2 года - Собянин
- Юрий Дудь не пришел на заседание по делу о пропаганде наркотиков
- Комитет Госдумы одобрил продление до 2025 года приостановки выплат по советским вкладам
- Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире
- Умер российский композитор Владимир Михайлов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru