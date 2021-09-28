Новый максимум смертей от COVID-19 за сутки зафиксирован в России

Новый антирекорд по числу летальных исходов от коронавируса установлен в России, за сутки в стране скончались 852 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В России выявили 21 559 случаев коронавируса за сутки

Предыдущий суточный максимум смертей от COVID-19 был зарегистрирован 24 сентября. Тогда оперштаб сообщил о 828 россиянах, скончавшихся от коронавируса.

Всего за минувшие сутки в РФ зарегистрировали 21 559 новых случаев COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьРоссияКоронавирус
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