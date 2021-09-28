В России выявили 21 559 случаев коронавируса за сутки
В России зарегистрировали 21 559 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее сообщалось о 22 236 заболевших, напоминает RT.
С начала пандемии в РФ подтвердили 7 464 708 случаев заражения.
При этом за последние сутки в стране зафиксировали 17 368 выздоровевших пациентов, скончались 852 человека. Общее число вылечившихся от инфекции достигло 6 635 485, летальных исходов — 205 531.
Больше всего новых случаев COVID-19 за 24 часа подтвердили в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530) и Московской области (1450).
Между тем американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что с начала пандемии в мире было зарегистрировано 232 316 272 случая коронавируса, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru