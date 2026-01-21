«Учитывая то, что сейчас происходит в Мировом океане, все морепродукты должны проходить особую проверку. Там могут быть тяжелые металлы даже. Конечно, все загрязнения, аварии и ЧП влияют на качество морепродуктов. Раньше это была пища аристократов, которая продлевала жизнь. Морепродукты содержат сахар трегалоза, который реанимирует белки. А сейчас это уже источник фактически проблем на фоне загрязнения воды, там могут вирусы размножаться. Если сама устрица болеет, она заражается вирусами, паразитами, бактериями, все это передается человеку. Нужно следить за качеством устриц, они должны быть проверены и сертифицированы. У подпольных продавцов покупать не стоит», - пояснила она.

При этом Мухина уверена, что в России нет вредных для здоровья устриц.

«Но у нас ситуация отличается от той же Великобритании, у нас все контролируется государством. Все продукты проходят через систему проверки, все централизовано. Поэтому наши устрицы можно смело покупать, особенно дальневосточные. В продукте очень много цинка, поэтому устрицы не зря считаются афродизиаком, это мужской афродизиак», - добавила диетолог.

Ранее любителей устриц предупредили о неприятном последствии для ЖКТ. По словам британского гастроэнтеролога Джордана Хаворта, вызываемые устрицами пищевые отравления и желудочные колики являются основной причиной долгосрочных проблем с ЖКТ, например, синдрома раздраженного кишечника, передает Daily Mail. Он отметил, что устрицы подхватывают множество вирусов в воде, а люди потом едят их сырыми, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

