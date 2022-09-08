Новый iPhone в России может стоить 250 тысяч рублей

Первые iPhone 14 могут быть доступны в России в ночь после начала мировых продаж, сообщают «Известия».

«Спроса не будет»: Аналитики назвали цены на iPhone 14 в России

При этом устройства могут стоить до 250 тысяч рублей. Ввезенные по параллельному импорту новые смартфоны будут стоить столько же, сколько и iPhone 13 в 2021 году, однако с поправкой на усложненные цепочки поставок.

При доступности всех линеек к покупке в других странах, цены уже через три-пять дней упадут до 120-150 тысяч, а уже спустя полторы недели максимум можно будет купить iPhone 14 за 100-110 тысяч рублей.

Американская компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 14 с увеличенными дисплеями. Так, диагонали моделей iPhone 14 и 14 Plus составят 6,1 или 6,7 дюймов.

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ФОТО: Скриншот с YouTube (презентация Apple)
ТЕГИ:СмартфоныIphone
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