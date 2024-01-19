Новый городской парк появится на участке реорганизуемой промзоны «Южный порт»
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что на одном из участков реорганизуемой промзоны «Южный порт» появится новый парк, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, площадь объекта составит два гектара, он будет включать лабиринт в форме осьминога, различные игровые элементы, площадки для воркаута и работы на свежем воздухе, искусственную реку, а также танцующие фонтаны, водокачку и водяные мельницы.
«Оригинальный парк станет часть проекта жилого комплекса площадью 378 тысяч квадратных метров, который возводится на территории реорганизуемой промзоны «Южный порт», – отметил он.
Бочкарёв добавил, что благоустройство станет частью проекта ЖК Level Южнопортовая, который возводят в северной части района Печатники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, у столичных властей есть планы продлить набережную острова Балчуг, а также построить пешеходный переход под Малым Каменным мостом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru