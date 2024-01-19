Новый городской парк появится на участке реорганизуемой промзоны «Южный порт»

По его словам, площадь объекта составит два гектара, он будет включать лабиринт в форме осьминога, различные игровые элементы, площадки для воркаута и работы на свежем воздухе, искусственную реку, а также танцующие фонтаны, водокачку и водяные мельницы.

«Оригинальный парк станет часть проекта жилого комплекса площадью 378 тысяч квадратных метров, который возводится на территории реорганизуемой промзоны «Южный порт», – отметил он.

Бочкарёв добавил, что благоустройство станет частью проекта ЖК Level Южнопортовая, который возводят в северной части района Печатники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, у столичных властей есть планы продлить набережную острова Балчуг, а также построить пешеходный переход под Малым Каменным мостом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

