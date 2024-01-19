На территории бывшей промзоны в ЮВАО Москвы появится парк
Новый парк с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями появится на территории бывшей промзоны «Южный порт». Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв, на одном из участков реорганизуемой промзоны в северной части района Печатники на Южнопортовой улице появится парк площадью 2 га.
«Оригинальный парк станет частью проекта жилого комплекса площадью 378 тыс. кв.м. В парке будет создана искусственная речка, вдоль которой появится детская площадка с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами», – расказал Бочкарёв.
По его словам, благоустройство дополнят несколько тематических парковых зон с лабиринтом в форме осьминога, цветниками, различными игровыми элементами для детей, а также навесами для отдыха и работы на свежем воздухе. Всего на территории более чем в 10 га компания Level Group планирует возвести 14 корпусов нового жилого комплекса. Общая площадь недвижимости превысит 378 тыс кв. м.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утверждён проект планировки части бывшей промышленной зоны «Южный порт». Он отметил, что будет реорганизована территория площадью 65 га в Печатниках, в том числе по программе комплексного развития территорий. В частности, будут построены производственные, научные и офисные комплексы, а также магазины и гостиницы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Севастополе из-за сильных ливней затопило десятки домов
- Опрос: Путину доверяют 79 процентов россиян
- Казахстан перейдет на единый часовой пояс
- Никита Михалков отреагировал на блокировку «Бесогон ТВ» на YouTube
- СМИ: Российские производители курицы запросили дополнительную господдержку
- ВЦИОМ: За скорейшее перезахоронение Ленина выступили 30% россиян
- РЖД запустит беспилотный поезд на МЦК в 2026 году
- Росстат: Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году
- Жирков назвал слишком большим число бразильцев в «Зените»
- Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru