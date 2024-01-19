На территории бывшей промзоны в ЮВАО Москвы появится парк

Новый парк с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями появится на территории бывшей промзоны «Южный порт». Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв, на одном из участков реорганизуемой промзоны в северной части района Печатники на Южнопортовой улице появится парк площадью 2 га.

«Оригинальный парк станет частью проекта жилого комплекса площадью 378 тыс. кв.м. В парке будет создана искусственная речка, вдоль которой появится детская площадка с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами», – расказал Бочкарёв.