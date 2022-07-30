Новый формат классных часов введут в российских школах с 5 сентября

«Министерство просвещения исходит из того, что они (классные часы «Разговоры о важном» - прим. НСН) будут во всех школах», — цитирует чиновника RT.

По его словам, Минпросвещения начнет подготовку педагогов в августе в рамках программы воспитания в школе, пишет Газета.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что советники директоров по воспитанию появятся в 45 регионов РФ со следующего учебного года, передает ТАСС.

