Новый формат классных часов введут в российских школах с 5 сентября

Ценности российского общества планируется обсуждать с учащимися школ во время классных часов «Разговоры о важном». Новый формат введут в стране с 5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова.

«Без Болонской системы, но с патриотами»: В России предложили «уникальную» систему образования

«Министерство просвещения исходит из того, что они (классные часы «Разговоры о важном» - прим. НСН) будут во всех школах», — цитирует чиновника RT.

По его словам, Минпросвещения начнет подготовку педагогов в августе в рамках программы воспитания в школе, пишет Газета.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что советники директоров по воспитанию появятся в 45 регионов РФ со следующего учебного года, передает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МинпросветШколаШкольники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры