Новый формат классных часов введут в российских школах с 5 сентября
Ценности российского общества планируется обсуждать с учащимися школ во время классных часов «Разговоры о важном». Новый формат введут в стране с 5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова.
«Министерство просвещения исходит из того, что они (классные часы «Разговоры о важном» - прим. НСН) будут во всех школах», — цитирует чиновника RT.
По его словам, Минпросвещения начнет подготовку педагогов в августе в рамках программы воспитания в школе, пишет Газета.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что советники директоров по воспитанию появятся в 45 регионов РФ со следующего учебного года, передает ТАСС.
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