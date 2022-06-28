Путин: советники директоров по воспитанию появятся в 45 регионах РФ с сентября

Советники директоров по воспитанию появятся в 45 регионов РФ со следующего учебного года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Такое поручение Путин дал правительство наряду с региональными руководителями.

Согласно поручению, советники появятся с 2022-2023 учебного года в 45 регионов, с 2023/2024 - во всех остальных регионах.

Поручение также предполагает развитие взаимодействия с детскими общественными объединениями в школах.











