Путин: советники директоров по воспитанию появятся в 45 регионах РФ с сентября
28 июня 202220:14
Советники директоров по воспитанию появятся в 45 регионов РФ со следующего учебного года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Такое поручение Путин дал правительство наряду с региональными руководителями.
Согласно поручению, советники появятся с 2022-2023 учебного года в 45 регионов, с 2023/2024 - во всех остальных регионах.
Поручение также предполагает развитие взаимодействия с детскими общественными объединениями в школах.
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28 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru