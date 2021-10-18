Новый антирекорд: в России выявили 34 325 заражений COVID-19 за сутки

В России вновь зарегистрирован максимальный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коллективный иммунитет россиян к COVID-19 достиг 45%

За последние 24 часа медики подтвердили 34 325 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, было зафиксировано 998 смертей. При этом за сутки от инфекции вылечился 16 431 пациент.

С начала пандемии в России подтвердили 8 027 012 случаев COVID-19, 7 017 055 человек выздоровели, 224 310 россиян скончались.

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ФОТО: РИА Новости
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