Новый антирекорд: в России выявили 34 325 заражений COVID-19 за сутки
18 октября 202111:47
В России вновь зарегистрирован максимальный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
За последние 24 часа медики подтвердили 34 325 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, было зафиксировано 998 смертей. При этом за сутки от инфекции вылечился 16 431 пациент.
С начала пандемии в России подтвердили 8 027 012 случаев COVID-19, 7 017 055 человек выздоровели, 224 310 россиян скончались.
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Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Новый антирекорд: в России выявили 34 325 заражений COVID-19 за сутки
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18 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru