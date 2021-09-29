Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
Антирекорд по числу смертей от коронавируса обновлен в России: за 24 часа медики зарегистрировали 857 летальных исходов.
Показатели смертности от COVID-19 в стране бьют рекорды второй день подряд. Накануне от коронавируса скончались 852 человека за сутки.
Всего за последние 24 часа было подтверждено 22 430 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что главная причина повышения летальности от коронавируса – позднее начало лечения.
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7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru