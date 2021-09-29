Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России

Антирекорд по числу смертей от коронавируса обновлен в России: за 24 часа медики зарегистрировали 857 летальных исходов.

Показатели смертности от COVID-19 в стране бьют рекорды второй день подряд. Накануне от коронавируса скончались 852 человека за сутки.

Всего за последние 24 часа было подтверждено 22 430 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что главная причина повышения летальности от коронавируса – позднее начало лечения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияСмертьКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры