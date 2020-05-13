«Спасение человечества». Инфекционист об американском препарате от COVID-19
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в беседе с НСН заявила, что от нового американского препарата для лечения коронавируса можно ожидать хороших результатов.
Один из самых эффективных препаратов для лечения коронавируса — лекарство с использованием синтезированных очищенных антител, рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям».
По его словам, учёные американской биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals уже объявили, что начнут клинические испытания такого препарата в июне и выпустят его осенью.
«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», - сообщил вирусолог.
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в эфире НСН заявила, что учитывая всё то, что известно об этом препарате и компании, разрабатывающей его, можно ожидать хороших результатов.
«То, что пишется в научной прессе – эффективность должна быть хорошая. Но этому препарату ещё предстоят клинические исследования, потому что в пробирке может быть одно, а на живом пациенте может быть совсем по-другому. Во всяком случае, по предпосылкам, по теоретическим выводкам и по тому, что это за компания, можно ожидать хороших результатов. Кроме того, надо учитывать, что создание препарата это только первый шаг. Дальше будет определяться, кому он показан, и в какой период болезни его необходимо применять», - сообщила Кожевникова.
Также стало известно и о возможном появлении первых препаратов для прививания нового коронавируса в России ближе к концу июля. Такие сроки обозначил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на пленарном заседании Госдумы. По словам главы Минздрава, речь можно вести о последней декаде второго летнего месяца, пишет ТАСС.
Мурашко также рассказал, что ещё несколько препаратов, которые можно применять при лечении больных COVID-19, войдут в клиническую практику в ближайшие недели. Как подчеркнул министр, практические испытания показали, что эти лекарства реально меняют картину заболевания. Некоторые из них заменят зарубежные аналоги.
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