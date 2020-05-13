«Спасение человечества». Инфекционист об американском препарате от COVID-19

«То, что пишется в научной прессе – эффективность должна быть хорошая. Но этому препарату ещё предстоят клинические исследования, потому что в пробирке может быть одно, а на живом пациенте может быть совсем по-другому. Во всяком случае, по предпосылкам, по теоретическим выводкам и по тому, что это за компания, можно ожидать хороших результатов. Кроме того, надо учитывать, что создание препарата это только первый шаг. Дальше будет определяться, кому он показан, и в какой период болезни его необходимо применять», - сообщила Кожевникова.

Также стало известно и о возможном появлении первых препаратов для прививания нового коронавируса в России ближе к концу июля. Такие сроки обозначил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на пленарном заседании Госдумы. По словам главы Минздрава, речь можно вести о последней декаде второго летнего месяца, пишет ТАСС.

Мурашко также рассказал, что ещё несколько препаратов, которые можно применять при лечении больных COVID-19, войдут в клиническую практику в ближайшие недели. Как подчеркнул министр, практические испытания показали, что эти лекарства реально меняют картину заболевания. Некоторые из них заменят зарубежные аналоги.

