Минздрав обозначил срок появления вакцины от COVID-19 в России
Первые препараты для прививания нового коронавируса могут появиться в России ближе к концу июля. Такие сроки обозначил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на пленарном заседании Госдумы. По словам главы Минздрава, речь можно вести о последней декаде второго летнего месяца, передает ТАСС.
Мурашко также рассказал, что ещё несколько препаратов, которые можно применять при лечении больных COVID-19, войдут в клиническую практику в ближайшие недели. Как подчеркнул министр, практические испытания показали, что эти лекарства реально меняют картину заболевания. Некоторые из них заменят зарубежные аналоги.
Мурашко также увязал возвращение к нормальной жизни с получением вакцины от коронавирусной инфекции, отмечает RT. По его словам, вакцинация позволит управлять инфекционным процессом, что вернёт жизнь в обычное русло.
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