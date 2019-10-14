Новые задержания по «московскому делу» , двое в бегах

Правоохранительные органы задержали ещё четыре человека в рамках расследования уголовного дела о событиях во время несогласованных акций в российской столице минувшим летом в преддверии выборов в Мосгордуму. Как сообщает Следственный комитет, двое из задержанных 27 июля повалили сотрудника Росгвардии на тротуар и ударили силовика.

Ещё один подозреваемый толкнул бойца Росгвардии с разбегу в спину. Четвертый задержанный удерживал росгвардейца, мешая ему исполнять служебные обязанности. По месту жительства всех подозреваемых проведены обыски, передает RT.