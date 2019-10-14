Новые задержания по «московскому делу» , двое в бегах

14 октября 201915:56

Правоохранительные органы задержали ещё четыре человека в рамках расследования уголовного дела о событиях во время несогласованных акций в российской столице минувшим летом в преддверии выборов в Мосгордуму. Как сообщает Следственный комитет, двое из задержанных 27 июля повалили сотрудника Росгвардии на тротуар и ударили силовика.

Ещё один подозреваемый толкнул бойца Росгвардии с разбегу в спину. Четвертый задержанный удерживал росгвардейца, мешая ему исполнять служебные обязанности. По месту жительства всех подозреваемых проведены обыски, передает RT.

Никакой политики в «московском деле». Просто, чтобы неповадно было

Как сообщает «Свободная пресса», сейчас решается вопрос об аресте задержанных. Между тем, по данным СК, ещё двое подозреваемых в применении насилия в отношении правоохранителей, скрылись от следствия.

Ранее бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов назвал в эфире НСН прецедентом требование московской прокуратуры лишить родительских прав семейную пару, которая 27 июля во время несогласованного митинга передала своего годовалого сына третьему лицу.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
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