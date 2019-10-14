Новые задержания по «московскому делу» , двое в бегах
Правоохранительные органы задержали ещё четыре человека в рамках расследования уголовного дела о событиях во время несогласованных акций в российской столице минувшим летом в преддверии выборов в Мосгордуму. Как сообщает Следственный комитет, двое из задержанных 27 июля повалили сотрудника Росгвардии на тротуар и ударили силовика.
Ещё один подозреваемый толкнул бойца Росгвардии с разбегу в спину. Четвертый задержанный удерживал росгвардейца, мешая ему исполнять служебные обязанности. По месту жительства всех подозреваемых проведены обыски, передает RT.
Как сообщает «Свободная пресса», сейчас решается вопрос об аресте задержанных. Между тем, по данным СК, ещё двое подозреваемых в применении насилия в отношении правоохранителей, скрылись от следствия.
Ранее бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов назвал в эфире НСН прецедентом требование московской прокуратуры лишить родительских прав семейную пару, которая 27 июля во время несогласованного митинга передала своего годовалого сына третьему лицу.
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