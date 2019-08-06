Это прецедент. Астахов о требовании изъять ребенка, побывавшего на протестной акции

Московская прокуратура ходатайствовала о лишении родительских прав семейной пары, которая 27 июля пришла с годовалым ребенком на несанкционированную властями акцию в центре российской столицы. Ведомство указало, что супруги передачи ребенка третьему лицу, чем подвергли жизнь и здоровье ребенка опасности. Речь, судя по всему, идет о Сергее Фомине, которого объявили в розыск по делу о массовых беспорядках. Ранее в эфире одного из телеканалов заявили, что он сумел уйти от полиции, прикрываясь ребенком.

Адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов заявил в эфире НСН, что требование прокуратуры – прецедент.

«Вопрос интересный. На самом деле это прецедент, когда с таким вопросом обращаются в суд, потому что у нас есть определенный перечень преступлений и правонарушений, который в дальнейшем делает невозможным воспитание ребенка родителями – обоими или одним из родителей. Есть основания для либо ограничения родительских прав, либо лишения родительских прав. Но, такое основание, как выход на акцию, политическую или протестную, не является основанием для лишения родительских прав. Здесь, наверное, надо рассматривать, насколько родители подвергали опасности своего ребенка, насколько они не исполняли свои обязанности, в том числе создавать безопасные условия жизни для своего ребенка, заниматься его воспитанием. Все эти вопросы придется прокуратуре доказывать, если они выходят с таким требованием», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что обстановка 27 июля в центре Москвы была, по его мнению, не самой лучшей, однако это еще не является основанием для столь радикальных мер.