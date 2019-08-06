Это прецедент. Астахов о требовании изъять ребенка, побывавшего на протестной акции
Адвокат Павел Астахов заявил в эфире НСН, что сам факт передачи ребенка третьему лицу на митинге не является основанием для лишения родительских прав.
Московская прокуратура ходатайствовала о лишении родительских прав семейной пары, которая 27 июля пришла с годовалым ребенком на несанкционированную властями акцию в центре российской столицы. Ведомство указало, что супруги передачи ребенка третьему лицу, чем подвергли жизнь и здоровье ребенка опасности. Речь, судя по всему, идет о Сергее Фомине, которого объявили в розыск по делу о массовых беспорядках. Ранее в эфире одного из телеканалов заявили, что он сумел уйти от полиции, прикрываясь ребенком.
Адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов заявил в эфире НСН, что требование прокуратуры – прецедент.
«Вопрос интересный. На самом деле это прецедент, когда с таким вопросом обращаются в суд, потому что у нас есть определенный перечень преступлений и правонарушений, который в дальнейшем делает невозможным воспитание ребенка родителями – обоими или одним из родителей. Есть основания для либо ограничения родительских прав, либо лишения родительских прав. Но, такое основание, как выход на акцию, политическую или протестную, не является основанием для лишения родительских прав. Здесь, наверное, надо рассматривать, насколько родители подвергали опасности своего ребенка, насколько они не исполняли свои обязанности, в том числе создавать безопасные условия жизни для своего ребенка, заниматься его воспитанием. Все эти вопросы придется прокуратуре доказывать, если они выходят с таким требованием», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что обстановка 27 июля в центре Москвы была, по его мнению, не самой лучшей, однако это еще не является основанием для столь радикальных мер.
«Часто родители оставляют ребенка няне, друзьям, знакомым, родственникам, да просто постороннему человеку "на, подержи, посмотри". В данном случае только констатация факта передачи ребенка третьим лицам и уже на этом основании вывод, что это угрожало жизни и здоровью, не является доказательством. Надо доказывать, что действительно ребенку угрожала какая-либо опасность в связи с фактом передачи его третьим лицам. Обстановка действительно была не самая лучшая, соглашусь, чтобы там находиться малолетнему ребенку, тем более грудному. Я сам неоднократно говорил и выступал, чтобы детей не приводили на массовые мероприятия. У нас много случаев в истории, когда дети страдали из-за того, что начинались какие-либо волнения, паника. Ребенок очень уязвим, и когда много взрослых людей, тем более, агрессивно, возможно, настроенных, ребенок действительно подвергается опасности. Но сам факт передачи ребенка не является подтверждением наличия такой опасности», - подчеркнул Астахов.
Ранее Павел Астахов в обзоре для НСН посоветовал незарегистрированным на выборы в Мосгордуму кандидатам обращаться в суд, а не ходить на митинги.
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