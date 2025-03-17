Новые выбросы мазута зафиксированы на участке побережья в Краснодарском крае

В ведомстве указали, что за данный участок отвечают представители Краснодара, которые сначала убирают новые выбросы, а затем возвращаются к деликатной очистке основной территории.

«На большей части побережья Анапы не зафиксировали новых выбросов мазута 17 марта», - говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в этом году побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов, многие из анапских пляжей будут официально закрыты.

