Новые выбросы мазута зафиксированы на участке побережья в Краснодарском крае

Новые незначительные выбросы нефтепродуктов были обнаружены на участке пляжа в посёлке Джемете Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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В ведомстве указали, что за данный участок отвечают представители Краснодара, которые сначала убирают новые выбросы, а затем возвращаются к деликатной очистке основной территории.

«На большей части побережья Анапы не зафиксировали новых выбросов мазута 17 марта», - говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в этом году побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов, многие из анапских пляжей будут официально закрыты.

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ТЕГИ:НефтепродуктыКраснодарский КрайАнапа

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