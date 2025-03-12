Кубань и Роспотребнадзор обсудят возможность проведения курортного сезона
Власти Краснодарского края обсудят возможность проведения курортного сезона в регионе с Роспотребнадзором. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По его словам, вопросы безопасности и здоровья жителей и отдыхающих являются первостепенными, при этом очевидно, что предприятиям отрасли понадобится поддержка.
«Предприятиям санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района необходима поддержка, нужно помочь сохранить бизнес и коллективы», - написал губернатор.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в этом году побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов, многие из анапских пляжей будут официально закрыты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru