«Новые территории». Путин назвал результат специальной военной операции
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время уже можно говорить об определённых результатах специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отметил, что значимым результатом для России можно назвать появление новых территорий
«Это очень серьёзно. Чего уж там греха таить - Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации», - указал российский лидер, напомнив, что за выход к нему боролся ещё Пётр I.
Ранее Путин заявил, что на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, что и императору Пётру I - «возвращать и укреплять», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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