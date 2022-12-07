«Новые территории». Путин назвал результат специальной военной операции

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время уже можно говорить об определённых результатах специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отметил, что значимым результатом для России можно назвать появление новых территорий

«Это очень серьёзно. Чего уж там греха таить - Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации», - указал российский лидер, напомнив, что за выход к нему боролся ещё Пётр I.

Ранее Путин заявил, что на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, что и императору Пётру I - «возвращать и укреплять», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Азовское МореСпецоперацияВладимир Путин
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