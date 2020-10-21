Новые технологии приведут к сокращению 85 млн рабочих мест в мире

Исследователи опросили работодателей 26 стран мира. 43% из них заявили, что собираются к 2025 году уменьшить число рабочих мест на 43%. Еще 41% планируют расширить использование подрядчиков для выполнения отдельных задач и только 34% собираются расширить штат сотрудников, сообщает телеканал «360».

Почти 20 миллионов человек в России относятся к категории бедных, что составляет 13,5% от населения страны, заявил ранее глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что пик безработицы пришелся на сентябрь. В свою очередь, экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил мнение, что количество бедных больше, и эта цифра будет расти.

