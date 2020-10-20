Росстат рассказал о ситуации с безработицей

Общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе. Об этом говорят данные оперативного доклада Росстата. При этом, в документе отмечается, что число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона человек.

Также из доклада следует, что снижение общей безработицы в стране произошло впервые за время эпидемии COVID-19.

Отмечается, что безработица превысила 6% в 2020 году в мае, до этого последний раз на данном уровне она была зарегистрирована весной 2016 года, отмечает РИА Новости.

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Напомним, в минувший понедельник, 19 октября, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин дополнительно выделил более 35 млрд рублей на поддержку безработных во всех регионах.

На оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что все, кто остался без работы, должны вовремя и регулярно получать положенные выплаты.

Мишустин напомнил, что государство продолжает поддерживать людей, потерявших работу, в том числе - из-за распространения коронавируса. На различные соцвыплаты в бюджете на 2020 год предусмотрено свыше 165 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоссияБезработицаРосстат
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