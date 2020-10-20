Росстат рассказал о ситуации с безработицей

Общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе. Об этом говорят данные оперативного доклада Росстата. При этом, в документе отмечается, что число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона человек.

Также из доклада следует, что снижение общей безработицы в стране произошло впервые за время эпидемии COVID-19.

Отмечается, что безработица превысила 6% в 2020 году в мае, до этого последний раз на данном уровне она была зарегистрирована весной 2016 года, отмечает РИА Новости.