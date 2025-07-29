Новые штрафы для водителей объяснили совершенствованием нейросетей
Сотрудники ДПС крайне редко штрафовали водителей за движение по левой полосе при свободных средней и правой, поскольку это нарушение достаточно трудно доказать, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Многие водители не помнят о том, что нельзя занимать левую полосу при свободных средней и правой, массовые штрафы за это нарушение заставят автолюбителей вспомнить о нем. Об этом НСН заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Автолюбители в интернете со штрафами за езду в левой полосе, если правая свободна. Для многих это правило стало откровением. Так, автор одного из роликов поехал отдыхать за город и обнаружил в истории штраф за «неверный выбор полосы», когда вернулся домой. По словам Хайцеэра, новые штрафы можно объяснить тем, что их научился распознавать искусственный интеллект, сотрудники ДПС на это нарушение чаще всего закрывали глаза.
«Я тоже впервые слышу о таких штрафах. По правилам надо освободить левую полосу, если есть свободные средняя и правая. Обычно этим пренебрегают, особенно в городских условиях. Значит, искусственный интеллект способен теперь определить такие нарушения. Большинство автомобилистов про это правило даже не помнит — очень часто можно увидеть автомобиль, который движется по левой полосе, не перемещаясь в среднюю. Думаю, если такие штрафы будут системно приходить, люди об этом правиле тут же вспомнят. Без фото- и видеофиксации это нарушение очень трудно доказать, поэтому живые сотрудники ДПС на нем никогда не акцентировали никакого внимания, за редчайшим исключением», — сказал Хайцеэр.
Ранее гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что применение беспилотников в качестве средств видеофиксации нарушений ПДД приведет к убыткам, поскольку БПЛА должны будут круглосуточно «висеть» над дорогами ради нескольких видов штрафов.
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