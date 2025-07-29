Многие водители не помнят о том, что нельзя занимать левую полосу при свободных средней и правой, массовые штрафы за это нарушение заставят автолюбителей вспомнить о нем. Об этом НСН заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Автолюбители в интернете со штрафами за езду в левой полосе, если правая свободна. Для многих это правило стало откровением. Так, автор одного из роликов поехал отдыхать за город и обнаружил в истории штраф за «неверный выбор полосы», когда вернулся домой. По словам Хайцеэра, новые штрафы можно объяснить тем, что их научился распознавать искусственный интеллект, сотрудники ДПС на это нарушение чаще всего закрывали глаза.