«До 50 миллионов»: В России призвали повысить «смехотворные» выплаты по ОСАГО

Действующие в России лимиты выплат по ОСАГО следует повысить с учетом интересов страховщиков, но без «задирания» цен на полисы, заявил в интервью НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Сегодня максимальные выплаты по ОСАГО при ущербе жизни и здоровью составляют до 500 тыс. рублей, а при материальном ущербе – 400 тыс. рублей. По данным СМИ, автомобилистам стало не хватать этих денег, однако изменение лимитов повлечет подорожание полисов. Похмелкин призвал искать золотую середину между интересами пострадавших и страховщиков.