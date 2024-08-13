«До 50 миллионов»: В России призвали повысить «смехотворные» выплаты по ОСАГО
Страховщики будут против повышения лимитов, но надо найти баланс, сказал в эфире НСН Виктор Похмелкин, а Константин Крохмаль предложил увеличить выплаты по ОСАГО в сто раз.
Действующие в России лимиты выплат по ОСАГО следует повысить с учетом интересов страховщиков, но без «задирания» цен на полисы, заявил в интервью НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Сегодня максимальные выплаты по ОСАГО при ущербе жизни и здоровью составляют до 500 тыс. рублей, а при материальном ущербе – 400 тыс. рублей. По данным СМИ, автомобилистам стало не хватать этих денег, однако изменение лимитов повлечет подорожание полисов. Похмелкин призвал искать золотую середину между интересами пострадавших и страховщиков.
«Считалось, что этого лимита хватает на основную массу водителей и ДТП. Раньше эти цифры себя оправдывали, но сейчас, в силу подорожания деталей и стоимости работ эти лимиты не отвечают сегодняшним реалиям, их надо повышать. Страховые компании будут против, но если мы хотим, чтобы институт ОСАГО работал и реально защищал автовладельцев, это надо делать. Чем выше потолки этих лимитов, тем лучше для пострадавших, но здесь надо найти баланс интересов», - сказал Похмелкин.
При этом он указал на негативные последствия чрезмерного роста цен на полисы.
«Если тарифы задираются сверх меры, всегда бывает два негативных последствия. Часть автовладельцев отказывается от ОСАГО, ставя в сложное положение пострадавших в ДТП с их участием. Во-вторых, сразу растут случаи мошенничества с фальшивыми полисами по заниженным ценам», - предупредил глава «Движения автомобилистов России».
Со своей стороны, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль высказал мнение, что выплаты по ОСАГО можно повысить до 50 млн рублей, большую часть из которых компенсирует государство.
«Если человек серьезно пострадал в ДТП, покалечился или потерял жизнь, сумма не должна быть смехотворной. Она должна быть в районе 50 млн рублей, причем 80% из них должно выделять государство из специального фонда помощи, чтобы и на страховщиков нагрузка не была колоссальная, и они не искали выгоду, как сэкономить», - пояснил Крохмаль.
Он также предложил бесплатно выдавать полисы ОСАГО участникам СВО, многодетным, а также ветеранам войны и труда.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что с 1 октября 2024 года полисы ОСАГО начнут действовать на территории Белоруссии и автопутешественникам в эту страну не придется покупать дополнительную страховку, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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