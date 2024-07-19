МВД сообщило, что не будет задерживать машины иностранцев за отсутствие ОСАГО
МВД России не будет эвакуировать автомобили иностранных граждан с неоформленным полисом ОСАГО, так как это не соответствует Конституции России. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на письмо ГУОБДД МВД России в ответ на соответствующее предложение Национального автомобильного союза (НАС).
В ведомстве отметили, что мера в виде задержания автомобиля за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности хозяев автомобилей, которые зарегистрированы в другом государстве, не соответствует статье 55 Конституции РФ. Там также пояснили, что такая мера не соответствует степени опасности для общества, которая предусмотрена статьей 12.37 КоАП.
Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что сейчас проблема с отсутствием ОСАГО у иностранцев не решена, поэтому они предложили свой способ решения ситуации. Теперь НАС ожидает соответствующих предложений от МВД, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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