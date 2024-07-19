МВД сообщило, что не будет задерживать машины иностранцев за отсутствие ОСАГО

В ведомстве отметили, что мера в виде задержания автомобиля за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности хозяев автомобилей, которые зарегистрированы в другом государстве, не соответствует статье 55 Конституции РФ. Там также пояснили, что такая мера не соответствует степени опасности для общества, которая предусмотрена статьей 12.37 КоАП.

Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что сейчас проблема с отсутствием ОСАГО у иностранцев не решена, поэтому они предложили свой способ решения ситуации. Теперь НАС ожидает соответствующих предложений от МВД, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

