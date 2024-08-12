Полис ОСАГО с 1 октября начнет действовать в Белоруссии

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) начнёт действовать на территории Белоруссии с 1 октября 2024 года. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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На оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что благодаря этому автовладельцам не придется покупать дополнительную страховку, так как компенсации при аварии уже будут включены в существующую.

«Рассчитываем, что появление ещё одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автотранспортом для туристов и для предпринимателей», – указал глава правительства.

Он также добавил, что возможность использования электронного документа будет сохранена.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО был исключён из списка обязательных документов для регистрации транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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