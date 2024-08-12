Полис ОСАГО с 1 октября начнет действовать в Белоруссии
Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) начнёт действовать на территории Белоруссии с 1 октября 2024 года. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что благодаря этому автовладельцам не придется покупать дополнительную страховку, так как компенсации при аварии уже будут включены в существующую.
«Рассчитываем, что появление ещё одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автотранспортом для туристов и для предпринимателей», – указал глава правительства.
Он также добавил, что возможность использования электронного документа будет сохранена.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО был исключён из списка обязательных документов для регистрации транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полис ОСАГО с 1 октября начнет действовать в Белоруссии
- ВСУ потеряли на курском направлении до 1 610 военных и 32 танка
- Глава узбекского землячества приговорён к четырем годам за разжигание розни
- СМИ: Китай признал «случайное» повреждение Balticconnector китайским кораблем
- СМИ: Очевидцы рассказали, за что в Феодосии избили чемпиона РФ по боксу
- ФСБ: Военным ВСУ приказали расстреливать курских жителей при сопротивлении
- Депутат Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области
- Минобороны РФ: Силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS за сутки
- Google окончательно лишил блогеров из РФ заработка от рекламы на YouTube
- Пункт распределения вывезенных жителей развернули в Белгородской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru