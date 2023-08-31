Новые правила продажи лекарств вступят в силу 1 сентября

Новые правила отпуска рецептурных препаратов вступают в силу 1 сентября. Об этом заявили сотрудники пресс-службы Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») в беседе с RT.

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Специалисты отметили, что благодаря нововведениям сократится число правонарушений при продаже сильнодействующих лекарств. Кроме того, улучшится система учета выписанных льготных рецептов, а добросовестные аптеки смогут проверить подлинность рецептов.

Теперь аптеки при отпуске по рецепту психотропных веществ списка III, сильнодействующих и ядовитых средств должны будут отправлять в госсистему маркировки «Честный знак» реквизиты рецепта — дату, номер и серию. Это же касается и лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам, — это позволит быть уверенными в получении качественных и безопасных лекарственных средств, подчеркнули эксперты.

Кроме того, нововведения коснутся ситуаций, когда государство частично или полностью компенсирует стоимость препарата. Они необходимы для исключения мошеннических схем с льготными лекарствами.

Эксперты заверили, что новшества затронут лишь несколько процентов рецептурных продаж. При этом изменения не усложнят торговлю лекарствами. Прежде всего новые правила нацелены на пресечение нелегальной продажи наркотических и сильнодействующих веществ.

Собеседники издания отметили, что аптеки и интеграторы полностью готовы к внедрению новшеств.

Ранее сообщалось, что импорт наркотических и психотропных веществ в Россию подскочил в 40 раз. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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