Новые правила продажи лекарств вступят в силу 1 сентября
Новые правила отпуска рецептурных препаратов вступают в силу 1 сентября. Об этом заявили сотрудники пресс-службы Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») в беседе с RT.
Специалисты отметили, что благодаря нововведениям сократится число правонарушений при продаже сильнодействующих лекарств. Кроме того, улучшится система учета выписанных льготных рецептов, а добросовестные аптеки смогут проверить подлинность рецептов.
Теперь аптеки при отпуске по рецепту психотропных веществ списка III, сильнодействующих и ядовитых средств должны будут отправлять в госсистему маркировки «Честный знак» реквизиты рецепта — дату, номер и серию. Это же касается и лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам, — это позволит быть уверенными в получении качественных и безопасных лекарственных средств, подчеркнули эксперты.
Кроме того, нововведения коснутся ситуаций, когда государство частично или полностью компенсирует стоимость препарата. Они необходимы для исключения мошеннических схем с льготными лекарствами.
Эксперты заверили, что новшества затронут лишь несколько процентов рецептурных продаж. При этом изменения не усложнят торговлю лекарствами. Прежде всего новые правила нацелены на пресечение нелегальной продажи наркотических и сильнодействующих веществ.
Собеседники издания отметили, что аптеки и интеграторы полностью готовы к внедрению новшеств.
Ранее сообщалось, что импорт наркотических и психотропных веществ в Россию подскочил в 40 раз. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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