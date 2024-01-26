Новые правила оказания услуг телефонной связи утверждены в России
Обновлённые правила оказания услуг телефонной связи вступят в силу в России с 1 сентября текущего года. Соответствующее постановление кабинета министров подписал его председатель Михаил Мишустин.
Так, в документ внесен новый пункт о компаниях и предприятиях, которые приобретают сим-карты для своих сотрудников. Оператору сотовой связи предоставлено право не начинать предоставление услуг, если выяснится, что абонент – юридическое лицо не представил данные о сотруднике, или они оказались неверными.
Также правила теперь предусматривают возможность подачи абонентом заявления на перенесение номера в сеть другого мобильного оператора через интернет. Кроме того, подробно прописано, как оператор обязан информировать абонента о тарифах и зоне покрытия сети, принимать жалобы о технических неисправностях.
По новым правилам, уведомлять об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, можно как в письменном формате, так и через смс, голосовой вызов, в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», обновленные правила разрешают абоненту разорвать договор с оператором в любое время при условии оплаты оказанных услуг. Срок действия утверждённого правительством документа определён в 6 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru