Телеграм: Удар по дефициту врачей, «Дружбе» и японцам

4

3 сентября в Пекине состоятся масштабные торжества по случаю 80-летия победы Китая над Японией и окончания Второй мировой войны. В праздновании примут участие 26 глав государств и правительств, в том числе лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын.

«Китайский свяZноj» обращает внимание на публикацию японского информагентства, в котором говорится, что Токио призвал разные страны не участвовать в «том, что Пекин называет своей победой», а фразы «война сопротивления японской агрессии» и «мировая антифашистская война» взяты в кавычки:

«Киодо рассказывает (правда, без примеров), что Япония просит различные страны не участвовать в параде 3 сентября, дабы не поддерживать "неправильную китайскую версию истории". Подача прям чудесная. <…> "То, что Пекин называет своей победой", да и прочее закавыченное. Так называемая победа в так называемой антифашистской так называемой войне, ага. Видимо, до начала продвижения финального варианта переписывания истории, ну типа как на мирную анимешную Японию напали китайцы, уже немного осталось».

«Мышь в овощном» убеждена, что народ Китая никогда ничего не забудет:

«Историческая память – это не только про то, что ты помнишь. Это еще и про то, что ты хотел бы, чтобы забылось. Впрочем, полагаем, что добиться этого Токио будет непросто: для Пекина события той эпохи все еще воспринимаются слишком остро, чтобы спокойно относиться к чужим попыткам "сгладить углы" там, где речь идет о жертвах китайского народа и его вкладе в величайший вооруженный конфликт в истории».

«Юань да Марья» считает, что Токио угрожает Пекину «разряженным пистолетом»:

«80 лет прошло, а Япония продолжает выслуживаться перед теми, кто провел на ее территории ядерные испытания. Одновременно с новостью о готовящейся торговой сделке с США власти этой небольшой страны решили задобрить Вашингтон. И это объяснимо. Евросоюзу-то не поздоровилось! А солнце над островами уже давно не восходит. Вот и решили устроить перепалку со злейшим врагом американцев – Китаем, тем более что представился удобный повод. <…> О чем думают японские дипломаты, когда сыплют такими угрозами? США еще могли бы принять какие-то меры в отношении несогласных. А на что способен Токио? Разве что рассориться со всем миром и стать еще более зависимым от Вашингтона, а заодно и просто лишний раз опозориться. Впрочем, затаенная обида застит глаза. Почти 100 лет назад раздираемая внутренними конфликтами Поднебесная была слаба и победила Японию лишь благодаря поддержке СССР и тому, что та проиграла на всех остальных фронтах. Теперь же, например, численность хорошо вооруженной Народно-освободительной армии Китая составляет около 2 млн человек. В то же время Силы самообороны Японии насчитывают только 250 тыс. человек, при этом и вовсе являются гражданской организацией».

«Доктор Z прописал» любуется тем, как переполошились на Западе:

«Присутствие Ким Чен Ына рядом с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на параде в Пекине должно подчеркнуть растущие связи между тремя лидерами и продемонстрировать готовность к более открытому сотрудничеству в противостоянии международным нормам, установленным США, бьет тревогу Bloomberg. Ой, ай, вызов, нужно срочно что-то делать! И ведь не смущает формулировка "международные нормы, установленные США". Ничего странного в ней не видят».