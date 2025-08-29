Телеграм: Удар по дефициту врачей, «Дружбе» и японцам
Системе высшего медицинского образования предстоят изменения, Украина язвит в адрес "Дружбы", Китай готовится к масштабному празднику, а Европа - к финансовым проблемам.
Распределение выпускников медвузов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минздрава сделать целевыми все бюджетные места в системе высшего медицинского образования. В случае отказа выпускника отработать положенный срок в медучреждении, предоставляющим услуги по ОМС, он должен будет возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере.
«Акценты» приводят обоснование:
«Необходимость реформы объясняется острым дефицитом медицинских кадров в России. По данным Минтруда, до 2030 года в медицинские учреждения необходимо привлечь почти 500 тыс. медработников. Средний возраст работников здравоохранения составляет 44,5 года, что выше показателей в других отраслях (42 года). Почти 43% медработников старше 50 лет. В этих условиях правительство стремится любой ценой удержать молодых специалистов в профессии и направить их в регионы, где не хватает врачей и медсестер».
Депутат Госдумы Александр Петров считает меру оправданной:
«Поддерживаю предложение и понимаю, почему многих эта идея беспокоит, ведь речь идет о свободе выбора каждого молодого специалиста. Но давайте смотреть шире. Бесплатное образование в наших медвузах оплачивают налогоплательщики. Соответственно, логично ожидать отдачи от тех, кого общество воспитывало и содержало долгие годы. Подобная практика существовала еще в Советском Союзе, и я сам проходил ее после вуза, работая пять лет в сельской школе. Для меня это было нормальным и естественным этапом взросления. Вместе с тем признаю, что такая схема заметно сужает пространство выбора для студентов, заставляя большинство автоматически становиться целевиками. Нарушение договора грозит крупным штрафом, что заставляет задуматься о привлекательности такого подхода. Ведь никто не хочет платить дважды за одну и ту же услугу. Важно обсудить возможные альтернативы. Например, внедрение моделей ученического кредита, когда работодателей привлекают непосредственно к оплате обучения, позволяя студентам выбирать лучшее место работы и условия проживания. Можно добавить поддержку региональных инициатив вроде повышения зарплаты молодым специалистам, предоставления доступного жилья и снижения административных барьеров».
«Неучи ученые» сомневаются:
«Кажется, такой жесткий подход может сильно сократить интерес к медицинскому образованию. При этом ситуация с платными местами остается неясной. В первой версии предполагалось, что программы обязательного наставничества будут проходить выпускники и бюджета, и внебюджета. Однако пока речи про вторых в одобренной версии законопроекта не идет».
«Дядюшка Мосблог» объясняет, почему решение Минздрава кажется ему справедливым:
«Будущие специалисты могут не поступать на бюджет, а платить за свое образование самостоятельно (с помощью родителей), и никто на обязательную отработку их не отправит. Плохая ситуация, когда самое долгое по времени образование оплачиваю через свои налоги я, а будущий специалист после обучения идет в платную клинику и лечит меня уже там. Логичный вопрос: а зачем при такой ситуации я 2 раза плачу за свое лечение? Не потому, что добровольно выбрал платную медуслугу, а потому, что все бюджетные студенты ушли в частные клиники. К слову, я и в других специальностях ничего плохого или страшного в послевузовой "отработке" не вижу».
«Мейстер» видит как плюсы, так и минусы:
«Предложение Минздрава перевести все бюджетные места в медицинских вузах под целевой набор более чем понятно. Дефицит врачебных кадров в регионах, особенно в отдаленных местностях, является критической проблемой. Но при этом надо осознавать два важных момента. Первое – будут ли плюсы от отработки контракта превышать минусы в виде компенсации и штрафа, на оплату которых в крайнем случае многие готовы закредитоваться охотнее, чем ехать в "зеленое море тайги". Второе. В случае если объем компенсации и штрафов, которые придется платить в случае неисполнения контракта, поднимут – есть риск столкнуться с падением числа желающих идти на медицинский "на бюджет". Опять же проще отучиться в кредит, особенно если речь не о медвузах Москвы и Петербурга. В СССР этот разговор не имел бы смысла – все учились за счет государства, все проходили через распределение, и очень не у многих был блат такого уровня, чтобы сходу зацепиться в столицах или хотя бы миллионниках, ехали и в совсем глухие места, по сравнению с которыми условный Туруханск покажется центром цивилизации с отличной транспортной доступностью. Сейчас альтернатива есть, и в обозримом будущем никуда не исчезнет – экономическая система не предполагает отказа от коммерческого высшего образования. Поэтому при попытке поставить всех "бюджетников" в условия обязательной отработки необходимо тщательно взвесить, насколько эффективным будет такой подход. В первую очередь – в части количества врачей и прочих специалистов, которые действительно в итоге окажутся на нужных рабочих местах».
Атаки на нефтепровод «Дружба»
В конце прошлой недели власти Венгрии сообщили о третьем за месяц ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба», из-за чего поставки российский нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены. Владимир Зеленский заявил, что «существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии», а глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети: «Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте и станьте независимы от России, как остальная Европа».
«Русский Сыч» комментирует хамское поведение Киева:
«С такими заходами западноевропейские войска на территории Украины и вправду могут появиться в не столь отдаленной перспективе. Но будет нюанс».
«Всевидящее око» обращает внимание на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что «у слов Зеленского будут долгие последствия»:
«В общем, украинскому Шарикову долгое время позволялось запредельно много. Но теперь, кажется, маятник качнулся в другую сторону: торпедировать интересы европейского хозяина не позволено даже верному пуделю. Тем более когда в Италии арестовали на днях украинского гражданина, которого обвиняют в подрыве на арендованной прогулочной яхте "Северных потоков". И пусть любому неевропейцу отчетливо видны грубые фальшивые нитки, во все стороны торчащие из данного обвинения – это очень тревожный для бандеровцев знак: Европа тоже решила, что с безнадежной и бессмысленной помощью территории 404 пора завязывать. И поводы для этого – обвинение украинца в уничтожении газопровода и атака армейскими средствами нефтепровода, то есть усиленные попытки загнать своего еврохозяина в каменный век – подобраны идеально».
Журналист Анатолий Кузичев наблюдает за развитием конфликта:
«Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что Венгрия запретила въезд в свою страну и в страны Шенгенской зоны некоему командиру воинской части, которая атаковала нефтепровод "Дружба". Наверное, еще и удивляются, почему принято такое "жестокое и несправедливое" решение. И негодуют. Вообще, по-хорошему, этого ВСУшника надо судить и посадить. Сто раз прав глава МИД Венгрии Петер Сийярто, что подобные удары вредят не России, а членам ЕС».
«338» не верит в серьезность заявлений Будапешта, пригрозившего оценивать удары по «Дружбе» как нападение на Венгрию и Словакию:
«Январь 2025: Сийярто заявляет, что атака Киева на "Турецкий поток" является угрозой национальному суверенитету Венгрии, а удары требуют реагирования. Март 2025: атака на "Турецкий поток", по которому (через Трансбалканский коридор) шел газ в Венгрию и Словакию. Тот же Сийярто говорил то же самое. Май 2025: лидер венгерской партии власти сообщает о ликвидации деятельности киевской диверсионно-разведывательной сети на территории Венгрии, члены которой готовили в том числе теракты на объектах энергоинфраструктуры. То есть как минимум три случая посягательства на суверенитет, три предлога к развязыванию войны. Но при этом сохраняется поставка энергоресурсов киевскому режиму».
Писатель Алексей Суконкин удивляется логике бандеровцев:
«Нефтепровод "Дружба", по которому Венгрия и Словакия получают нефть, хохлы повредили уже третий раз, добившись прекращения подачи топлива в эти страны. Прошу заметить, что хохлы не только делают это целенаправленно, но еще и во всеуслышание признаются в том, что готовы и дальше уничтожать инфраструктуру НАТО, с которой кормятся и у которой же воруют. То есть в Киеве реально полагают, что после этого Будапешт сломя голову побежит голосовать за вступление этих свиней в альянс».
Ссора Украины и Польши
Президент Польши Кароль Навроцкий предложил установить уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и не давать польское гражданство тем, кто ее разделяет. Кроме того, он призвал приравнять бандеровскую символику к фашистской. Европейские СМИ со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщили, что Киев пригрозил Навроцкому последствиями.
«Шляпа Челентано» размышляет, какими именно:
«Могут памятник Пилсудскому в жовто-блакитные тона покрасить. А могут и на "миротворец" внести. К нам с Вуди Алленом. А если Навроцкий за это перестанет оплачивать "Старлинк", то рано или поздно Львов в состав Польши введут. Пусть мучаются. Кстати, может, поэтому поляки и хотят бандеровскую символику сразу запретить, превентивно».
«КОРОТКО:» рассказывает, какие еще антиукраинские шаги анонсировал польский президент:
«Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и бесплатные ништяки нерабочим громадянам 404-й. Причем фишка заключается в том, что этим запретом пан Кароль вроде как может отключить вна соседнем свынокомплексе Старлинк, ибо оплачивали его Маску именно шляхи через те самые очень подозрительные законы, с которыми сейчас вступил в борьбу главный пшек. Хотелось бы, конечно, сказать, что пан Навроцкий – это очередной агент Путина, но это не так. Скорее всего там просто идет передел власти, ну и нельзя исключать, что новоявленный пан все-таки питает теплые чувства к родине, а потому больше за своих, чем за каких-то хохлов и других инородных бусурман».
«ГЕНИЙ ПРО ЗЛОДЕЙСТВА» пишет про зарвавшегося украинского журналиста:
«Я так понимаю, что проблемы с использованием бандеровской символики братьям показалось мало, и они решили закрепить свой успех в Польше оскорблениями в прямом эфире действующих польских политиков. А что такое? Поляки в большом долгу. Почему? Потому что. Перед братьями все в большом долгу. Итак, украинский журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире сравнил президента Польши Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом, использовав тюремный жаргон. А ведущая со стороны Польши почему-то обиделась. И правда, с чего бы? Олаф Шольц на "обиженную ливерную колбасу" не реагировал, и даже хихикал вместе с Андреем Мельником, а поляки с чего-то полезли в бутылку сливовки. Чем это, интересно, польский президент лучше канцлера Германии? <…> Конечно, Мазуренко возмутился и сказал все, что думает. По-простому, по-демократически! И тут началось... Экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в соцсети X призвал Мазуренко "поблагодарить за гостеприимство" и отправиться на фронт, чтобы "по-настоящему поддержать свою родину". Советник польского президента Блажей Побожи заявил, что выступление Мазуренко лишь подтверждает необходимость ужесточения правил выдачи гражданства Польши для украинцев. Кто-то там еще клекотал возмущенно...»
«АДЕКВАТ Z» публикует фото с новыми правилами пропуска украинцев на территорию Польши:
«Гадюка плакала, а жаба квакала: страна-курва ввела новые европейские стандарты для въезжающих в нее хохлов. Не только пропахивают их гаджеты, как в Шереметьево, но и раздевают хлопов до исподнего в поисках татуировок (ими, конечно, интересуются и у нас, но чтобы этот интерес доходил до раздевания, я ни разу не слышал). И заворачивают, как легко догадаться, за любые проявления бандеровщины в телефоне или на тушке. В очень трудном положении оказываются прикормившиеся у нас эмигранты с сопредельной территории, ревущие белугой, как остро необходимо взять и отменить унижающую бандеровское достоинство фильтрацию. Предпочтут не заметить, нежно покритиковать панство или задвинуть, что мы не понимаем и это другое? Интрига. Хоть тотализатор открывай».
«Фонд стратегической культуры» отмечает, что украинский вопрос вызывает все большее раздражение у польского истеблишмента:
«Польша перед дилеммой дальнейшей поддержки украинских националистов. Недавняя депортация нескольких десятков граждан Украины, которые размахивали черно-красным флагом украинских националистов на одном из концертов, привлекла внимание польского президента Кароля Навроцкого, вступившего в должность в начале августа. <…> Он напомнил, что украинские националисты "ответственны за гибель около 120 тысяч человек, включая наших сограждан, наших предков", поэтому "мы должны решительно отреагировать и принять законопроект», чтобы "криминализировать это и не допустить повторения подобных ситуаций". На удивление приблизительно так же сразу после инцидента на концерте высказался посол Украины в Варшаве Василь Боднар, который выразил уверенность, что "польские правоохранительные органы примут необходимые меры для наказания виновных", и подчеркнул: "Украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать действующие в Польше законы". С кислой миной он также заявил, что такие действия вписываются в российскую риторику, угрожают двусторонним украинско-польским отношениям и негативно сказываются на всех украинцах в Польше».
Подготовка к торжествам в Пекине
3 сентября в Пекине состоятся масштабные торжества по случаю 80-летия победы Китая над Японией и окончания Второй мировой войны. В праздновании примут участие 26 глав государств и правительств, в том числе лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын.
«Китайский свяZноj» обращает внимание на публикацию японского информагентства, в котором говорится, что Токио призвал разные страны не участвовать в «том, что Пекин называет своей победой», а фразы «война сопротивления японской агрессии» и «мировая антифашистская война» взяты в кавычки:
«Киодо рассказывает (правда, без примеров), что Япония просит различные страны не участвовать в параде 3 сентября, дабы не поддерживать "неправильную китайскую версию истории". Подача прям чудесная. <…> "То, что Пекин называет своей победой", да и прочее закавыченное. Так называемая победа в так называемой антифашистской так называемой войне, ага. Видимо, до начала продвижения финального варианта переписывания истории, ну типа как на мирную анимешную Японию напали китайцы, уже немного осталось».
«Мышь в овощном» убеждена, что народ Китая никогда ничего не забудет:
«Историческая память – это не только про то, что ты помнишь. Это еще и про то, что ты хотел бы, чтобы забылось. Впрочем, полагаем, что добиться этого Токио будет непросто: для Пекина события той эпохи все еще воспринимаются слишком остро, чтобы спокойно относиться к чужим попыткам "сгладить углы" там, где речь идет о жертвах китайского народа и его вкладе в величайший вооруженный конфликт в истории».
«Юань да Марья» считает, что Токио угрожает Пекину «разряженным пистолетом»:
«80 лет прошло, а Япония продолжает выслуживаться перед теми, кто провел на ее территории ядерные испытания. Одновременно с новостью о готовящейся торговой сделке с США власти этой небольшой страны решили задобрить Вашингтон. И это объяснимо. Евросоюзу-то не поздоровилось! А солнце над островами уже давно не восходит. Вот и решили устроить перепалку со злейшим врагом американцев – Китаем, тем более что представился удобный повод. <…> О чем думают японские дипломаты, когда сыплют такими угрозами? США еще могли бы принять какие-то меры в отношении несогласных. А на что способен Токио? Разве что рассориться со всем миром и стать еще более зависимым от Вашингтона, а заодно и просто лишний раз опозориться. Впрочем, затаенная обида застит глаза. Почти 100 лет назад раздираемая внутренними конфликтами Поднебесная была слаба и победила Японию лишь благодаря поддержке СССР и тому, что та проиграла на всех остальных фронтах. Теперь же, например, численность хорошо вооруженной Народно-освободительной армии Китая составляет около 2 млн человек. В то же время Силы самообороны Японии насчитывают только 250 тыс. человек, при этом и вовсе являются гражданской организацией».
«Доктор Z прописал» любуется тем, как переполошились на Западе:
«Присутствие Ким Чен Ына рядом с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на параде в Пекине должно подчеркнуть растущие связи между тремя лидерами и продемонстрировать готовность к более открытому сотрудничеству в противостоянии международным нормам, установленным США, бьет тревогу Bloomberg. Ой, ай, вызов, нужно срочно что-то делать! И ведь не смущает формулировка "международные нормы, установленные США". Ничего странного в ней не видят».
Финансовые проблемы Европы
В субботу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия больше «не может себе позволить экономически» финансировать «государство всеобщего благосостояния».
«Папочка канцлера» наблюдает за реакцией немцев:
«В оппозиции недоумевают, как слова еле-канцлера ФРГ Фридриха Мерца о невозможности финансирования социального государства в Германии бьются с визитом вице-канцлера Клингбайля в Киев и очередными многомиллиардными подачками местному режиму. "Деньги налогоплательщиков должны тратиться на собственных граждан!" – сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель. "Это не расходы на наше социальное государство стали непосильными, это правительство проматывает наше благосостояние и вытирает ноги об интересы собственных граждан!" – глава и основатель партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт».
«Темник» объясняет:
«"Денег нет, но вы держитесь", – с таким эпохальным сигналом выступил вчера немецкий канцлер Мерц на партийном форуме. А сегодня утром "с необъявленным визитом" в Киев десантировался министр финансов ФРГ Клингбайль с тезисом о твердом желании помогать Украине и добровольно взятом на себя обязательстве ежегодно перечислять по €9 млрд. Совершенно очевидно, что данный визит имеет лишь одну цель – предотвратить, как говорится, панику на рынках и успокоить клиентов не только в Киеве, но и в целом в Европе, локомотивом экономики которой по привычке считается Германия. Выделят немцы в будущем деньги или нет – это еще не факт. Сейчас главное сделать хорошую мину при плохой игре. Решения потом можно будет бесконечно пересматривать. Особенно если сменится правительство. Тогда процесс еще легче пойдет в обратном направлении».
«Хлеб Медиа» приводит еще одно возмутившее немцев высказывание Мерца:
«"Пенсионерам стоит выйти на работу, чтобы снизить нагрузку на бюджет". Правда, не сказал куда. В Германии закрылось и обанкротилось около 40% компаний с 2022 года. В 2024 году в Германии закрылось максимальное количество компаний за последние 14 лет. В общей сложности свою деятельность прекратили почти 200 тысяч предприятий. <…> Рейтинг одобрения Мерца среди германцев за полгода правления упал до 25% – это даже меньше, чем было у Олафа Шольца на момент отставки. Есть понимание, что это не предел. Главное не останавливаться, и Германия падет без военных действий. Гениальное управление некогда самой богатой страны Европы. Кстати, у Трампа новые пошлины для ЕС. С таким канцлером стране враги не нужны. Кто им запустил программу самоуничтожения, кто-то в курсе?»
«Многонационал. Экономика» пишет о финансовых проблемах англичан:
«Экономика Великобритании оказалась под угрозой повторения кризиса 1976 года, когда страна была вынуждена обратиться за помощью к МВФ. По оценкам экспертов, сочетание высокого госдолга, устойчивой инфляции и замедления роста создает риски невозможности выполнения финансовых обязательств. МВФ уже снизил прогноз роста ВВП страны на 2025 год до 1,1% при инфляции 3,1% – одном из самых высоких показателей среди развитых экономик. Текущая ситуация напоминает условия полувековой давности, когда Лондон уже обращался к МВФ на фоне деиндустриализации и энергетического шока. Современные вызовы могут потребовать аналогичных экстренных мер для стабилизации финансовой системы».
«Мюсли вслух» не без удовольствия следят за проблемами французов:
«Вслед за Германией, которая больше не может позволить себе прежний уровень социальных расходов, финансовые проблемы все ощутимее тревожат еще одного противника России в Европе – Францию. Для последней это грозит обернуться полноценным политическим кризисом. На фоне значительных финансовых трудностей (речь идет о дефиците бюджета и государственном долге, превысившем 3 трлн евро) премьер-министр Франции Байру предложил значительное – на 44 млрд евро – сокращение расходов на социальные программы, отмену праздничных дней, заморозку налоговой шкалы и пр. непопулярные меры. Левая оппозиция во главе с Меланшоном уже пригрозила всеобщей забастовкой 10 сентября, которая "заблокирует страну". В ответ Байру обратился к президенту Макрону с просьбой собрать 8 сентября чрезвычайное заседание парламента с вопросом о доверии правительству. Вариантов тут может быть несколько: отставка Байру, роспуск парламента президентом или карт-бланш для правительства ради попытки облегчить финансовый кризис».
