Макрон отказался досрочно уходить в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
В преддверии голосования о доверии правительству, назначенное на 8 сентября, французский лидер указал, что верит в демократию, которая заключается в голосовании людей «по определенному мандату».
«Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца», - подчеркнул он.
Ранее основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона уйти в отставку в случае принятия решения о роспуске правительства, сообщает RT.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
