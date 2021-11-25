«Новые люди» выступили против неприкосновенности для депутатов

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева заявила, депутатская неприкосновенность превращается в «личную привилегию», сообщает РИА Новости.

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Парламентарий отметила, что ей непонятно, почему неприкосновенности «нет у министров, губернаторов, журналистов, предпринимателей».

По её мнению, в настоящее время неприкосновенность не является «гарантом свободы депутата открыто говорить», поэтому встаёт логичный вопрос о её необходимости.

«Нужна ли нам с вами эта самая неприкосновенность, нам и будущим созывам? Мы считаем во фракции «Новые люди», что нет - не нужна», - заключила Горячева.

Ранее Госдума приняла решение лишить представителя КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

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