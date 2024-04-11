«Новые люди» предложили просвещать школьников о вреде доносов

Даванков напоминает, что в 30-е годы «массовые доносы стали частью системы политического контроля и репрессивной политики СССР и способствовали распространению атмосферы страха и подозрений в обществе». Парламентарий подчеркнул, что большинство доносов были ложными, основанными корыстных мотивах и в результате преследовались невиновные.

По мнению политика, сейчас все более распространенным становится построение медийной популярности за счет доносов.

В феврале вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков подготовил и направил на заключение в правительство законопроект о «серийных джоносчиках», предусматривающий введение административного наказания за злоупотребление правом на обращение граждан в госорганы.



