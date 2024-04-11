«Новые люди» предложили просвещать школьников о вреде доносов

Фракция «Новые люди» в Госдуме предложила дополнить школьный курс истории изучением последствий доносов в СССР и мире. Такое обращение вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков отправил министру просвещения Сергею Кравцову, передает РИА Новости.

В нем депутат обращает внимание на то, что историческое просвещение о вреде доносительства среди подрастающего поколения позволит остановить распространение «деструктивной культуры».

Правозащитник призвал ввести уголовную ответственность за ложные доносы

Даванков напоминает, что в 30-е годы «массовые доносы стали частью системы политического контроля и репрессивной политики СССР и способствовали распространению атмосферы страха и подозрений в обществе». Парламентарий подчеркнул, что большинство доносов были ложными, основанными корыстных мотивах и в результате преследовались невиновные.

По мнению политика, сейчас все более распространенным становится построение медийной популярности за счет доносов.

В феврале вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков подготовил и направил на заключение в правительство законопроект о «серийных джоносчиках», предусматривающий введение административного наказания за злоупотребление правом на обращение граждан в госорганы.


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Фото: internat.msu.r
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