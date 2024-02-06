В Госдуме подготовили законопроект о наказании «серийных доносчиков»
Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков подготовил и направил на заключение в правительство законопроект, предусматривающий введение административного наказания за злоупотребление правом на обращение граждан в госорганы. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, рассматривающей злоупотребление обращением в госорганы для привлечения внимания СМИ к данным о возможных нарушениях законодательства, если проверки не выявили никаких нарушений. Законопроект предусматривает для нарушителей наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов и запрета на администрирование сайтов до трех лет. Это ограничение также планируют распространить на администрирование личных страниц и сообществ в соцсетях.
Комментируя инициативу, Даванков отметил, что в стране есть десятки медийных личностей и организаций, которые «делают карьеру на травле неугодных артистов, блогеров и музыкантов» и получают господдержку.
«По сути, доносы стали для них работой. Мы не раз призывали их остановиться, но доносчиков остановит только закон», — указал парламентарий.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в России планируют ввести наказание за ложные доносы на семьи, инициативу обсуждают с правительством, напоминает Ura.ru.
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