Новую вакцину от коронавируса испытают в трех городах России

Минздрав выдал разрешение на клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса российской разработки. Проверять эффективность вакцины будет Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук, пишет РБК.

Заместитель руководителя производственного управления центра Георгий Игнатьев рассказал изданию, что новая вакцина принципиально отличается от вакцин «Спутник V» и «Вектор», ранее зарегистрированных Минздравом РФ. Он добавил, что клинические испытания пройдут в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге.

Первая фаза исследований будет длиться 42 дня, затем ученые проведут анализ полученных результатов и направят отчет в Минздрав. Игнатьев также добавил, что в новой вакцине, в отличие от ранее тестируемых российских аналогов, используются не отдельные белки или части вируса, а цельный вирус SARC-CoV-2, который лишили способности к репликации. Такая вакцина называется инактивированной.

Завершительная фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V» стартовала в прошлом месяце. Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил исследовать влияние вакцины на людей старше 60 лет. Заключительные испытания вакцины «Вектор» назначены на конец октября.