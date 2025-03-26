Мишустин: В реестр МВД внесены данные примерно о 640 тысяч нелегальных мигрантах

По его словам, с 30 июня в России начнут внедрять цифровой профиль мигранта, который заменит бумажный патент.



Премьер добавил, что высокая доля нелегальной миграции может стать угрозой общественной стабильности.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан России, кто получил российское гражданство не менее десяти лет назад, напоминает RT.

