Новую инфекционную больницу оперативно обеспечат водой, теплом и электричеством
К строящейся инфекционной больнице в ТиНАО все необходимые инженерные коммуникации будут подведены в кратчайшие сроки. С таким заявлением выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что объект будет подключен к магистральному газопроводу высокого давления, электричеству, водоснабжению и канализации в самое ближайшее время.
Бирюков добавил, что инженерные компании уже приступили к прокладке коммуникаций. По его словам, столичные власти понимают, насколько важно быстро открыть медучреждение, поэтому работы ведутся в ускоренном темпе и идут с опережением графика, пишет АГН Москва.
Напомним, ранее власти Москвы из-за сложившейся с распространением коронавируса ситуации приняли решение построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1. Сейчас идет активная подготовка строительной площадки.
Ранее НСН писала, что в строительстве инфекционного центра в ТиНАО задействовано более двух тысяч человек и 500 единиц техники. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он пояснил, что в перспективе количество людей на площадке планируют увеличить до шести тысяч. Бочкарев добавил, что в среду специалисты планируют начать строительство лечебных корпусов. Для этого, по его словам, по всему городу сейчас мобилизуются лучшие строительные компании.
При этом, заммэра отметил, что строительство инфекционного центра должно завершится в кратчайшие сроки. Однако это будет мощный, фактически стационарный медицинский комплекс. Он, по словам Андрея Бочкарева, сможет простоять около 20 лет.
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