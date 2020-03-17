Новую инфекционную больницу оперативно обеспечат водой, теплом и электричеством

К строящейся инфекционной больнице в ТиНАО все необходимые инженерные коммуникации будут подведены в кратчайшие сроки. С таким заявлением выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что объект будет подключен к магистральному газопроводу высокого давления, электричеству, водоснабжению и канализации в самое ближайшее время.

Бирюков добавил, что инженерные компании уже приступили к прокладке коммуникаций. По его словам, столичные власти понимают, насколько важно быстро открыть медучреждение, поэтому работы ведутся в ускоренном темпе и идут с опережением графика, пишет АГН Москва.

Напомним, ранее власти Москвы из-за сложившейся с распространением коронавируса ситуации приняли решение построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1. Сейчас идет активная подготовка строительной площадки.