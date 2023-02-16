Новостройку по программе реновации начали заселять в Красносельском районе
Новостройку по программе реновации на Русаковской улице Красносельского района столицы начали заселять, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Реновация пришла еще в один московский район - Красносельский. Первый дом уже заселяется», - написал градоначальник.
Глава города отметил, что в новый дом переедет 190 человек, которые раньше жили неподалёку. Также он отметил, что дом сделали удобным для маломобильных граждан и родителей с колясками, а на первом этаже новостройки откроют магазины, кафе и офисы.
Собянин добавил, что в Красносельском районе в программу реновации включены еще семь многоэтажек. Помимо воздвижения новостроек, в районе занимаются облагораживанием улиц, реконструируют поликлинику и улучшают транспортную инфраструктуру.
Ранее мэр столицы сообщал, что в 2023 году в Москве планируется построить и реконструировать 25 производственных объектов. В их числе пять масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано свыше 3,4 тыс. рабочих мест.
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