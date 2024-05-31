Новостной раздел Google перестал работать в России

Так, новостные заметки не появляются в специальной графе «Новости» в поиске. При этом в общем поиске некоторые новостные подборки видны, а некоторые не отображаются.

При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу.

Ранее пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. О сбое сообщили как минимум 1600 пользователей, передает «Радиоточка НСН».

