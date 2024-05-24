Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Отмечается, что о сбое сообщили как минимум 1600 пользователей, проблемы фиксируются в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областях.

В WhatsApp появится функция сброса счетчика непрочитанных сообщений

Последний сбой в работе мессенджера наблюдался в начале апреля. Тогда сбой охватил пользователей по всему миру. На сервисе Downradar было зафиксировано более 1,4 тысячи жалоб. Пользователи мессенджера отмечали проблемы с загрузкой фото, видео и голосовых сообщений.

Ранее Telegram впервые стал самым популярным приложением у россиян, свидетельствует аналитика Yota. Отмечается, что именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключали безлимитный интернет. Вторым по популярности оказался WhatsApp, который был лидером за аналогичный период 2023 года, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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